Quo vadis vláda?

Sulíkov smeč, Remišovej beh v zákryte, Harakiri Posledného Križiaka - čo sa vlastne dnes stalo a kam to celé smeruje?

Sulík vyšiel do boja ako prvý, keď vlastne povedal, že trvajú na vláde bez Igora Matoviča, ale zároveň povedal, že hlasovať o predčasných voľbách nebudú. O par hodín neskôr povedala v zásade to iste Remišová, akurát nebola až tak vyhranená, avšak na váhe tomu pridala Koliková, ktorá svoje zotrvanie podmienila odchodom Matoviča.

Následne vystúpila Sme Rodina, ktorá povedala, že nemá žiadne požiadavky a snažila sa tvrdé vyjadrenia SAS a ZALUDOV rozriediť rečami o ďalšom udobrovaní a odprosovaní. Bomba však prišla na zaver, kde ako znak svojej obety dal Posledný Križiak demisiu. (wtf!?) Tomuto aktu naozaj chýbal len meč samuraja, ktorým by sa tam Križiak podrezal.

Podvečer sa vyjadrilo aj OLANO, ktoré tvrdí, zem stoja za IM a jeho demisiu sú nepripúšťajú. Inak vedeli ste zem OLANO ma aj hovorcu?

Môj názor:

Sulík zahral pokrový Allin a v zásade už nemal čo iné urobiť. Hoci nie je v tejto fraške rozhodne tým nevinným, ale zrejme je o máličko rozumnejší ako IM a asi mal nejakú snahu o urovnanie. Tu však zahatal Matovič jednou z najnezmyselnejších tlačoviek v histórii slovenskej politiky, kde ešte ani atrament na memorande pripravovanom Kolikovou nevyschol, keď poslal Žaluďov aj SAS opäť kopať hroby a otvárať bary a reštaurácie.

Sulík je na tom asi najlepšie zo všetkých, takticky sa vyhranil a povedal, že žiada odchod IM, inak z vlády odídu, ale zároveň povedal, že NEBUDE hlasovať za predčasne voľby... Nechal si tak ešte ako tak voľne ruky a ak by sa to zvrtlo a boli by predčasne voľby, asi by to zložil s Pellem a Irenou.

Zaľudia sa mohli rozhodnúť, či budú Matovičovou podržtaškou, alebo sa budú tváriť ako siláci a postavia sa na stranu "vzbury malých". Slabučká Remišová okrem tradičných rečí o sebareflexii a "tých iných" čo sa hádajú, už len odkopírovala Sulíka a vlastne povedala to isté.

Večer to chcel zachrániť zlatý Boris, ktorý stále nabáda, že on je ten otec Furas, ktorý všetko da dokopy a zlým chlapcom napláca na riť.

Do toho mu však úplne nepochopiteľne vletel Posledný Križiak, ktorý to zahral na to, že mu máme naozaj uveriť, že ako druhý najväčší vládny narcis (po IM) sa uspokojí tri roky sedieť v parlamente namiesto vozenia sa v ministerskej limuzíne.

Dôvody môže mat len dva:

1. ma reálne strach zem Pčolinský niečo naňho vytiahne (nezabúdajme, že Krajniak vcelku aktívne vystupoval v kauze Gorila), prípadne už niečo majú

2. ma šancu na lepšiu pozíciu ako je minister prace (napr. šéf SIS).

Boris známy obchodník teraz potrebuje Križiaka niekde zobchodovať a preto vyzýva k upokojeniu, lebo jemu sa rozhodne do tohto plánu nejaké povalenie vlády nehodí.

Najdôležitejšiu myšlienku povedal pri konci tlačovky - ON nebude podporovať menšinovú vládu - týmto výrokom veľmi zúžil manévrovací priestor OLANU.

No a čo OLANO - samozrejme tam nejaký vymyslený poslanec Herák, vydal správu, že stoja za Matovičom, avšak veľmi by ma zaujímalo, ci obvolal naozaj všetkých poslancov OLANO, alebo na nejakých nestihol zohnať číslo.

RESUME

Dnešné vyhlásenia pomerne zúžili priestor Matovičovi.

Ak ostane vo funkcii - SAS a Zaľúdia odídu a bude veliť menšinovej vláde, keďže zároveň povedali, že predčasne voľby neodhlasujú.

Sme Rodina však povedala, že nebude súčasťou menšinovej vlády

Zároveň však OLANO tvrdí, že všetkým musí stačiť Marek Krajči, že Igora už nemienia obetovať.

Vyzerá to na dosť patovú situáciu, pričom tu musím povedať, že naozaj by som čakal oveľa aktívnejší prístup prezidentky, ktorá zatiaľ pozerá na chlapcov jak družinárka na dôchodku a zasiahne vždy, až kde začne bitka

Treba si uvedomiť, že naozaj môžeme spadnúť do veľmi čudného stavu, kde Sulík aj Remišová odídu z vlády, ale nezahlasujú za predčasne voľby.

Vtedy chtiac nechtiac, bude Rodina v menšinovej vláde, ktorá takto môže vládnuť cele tri roky, bude síce visieť na dohodách, vyjednávaniach a zrejme dokopy nič neschváli, ale fungovať môže.

Za predčasne voľby totiž musí zahlasovať 90 poslancov a Sulík si do svojho CV isto nechce zapísať druhé povalenie vlády.

Remišová už vlastne prežíva so svojou stranou klinickú smrť a je vo fáze rozpadu, takže ona len potrebuje čas na to, aby dobre zvážila ponuky, kde sa aj s Kolikovou upracú, alebo s kým sa zlúčia.

Najlepší nápad však je ten, že by všetci lídri strán opustili svoje ministerské posty, bábkoherca šéfujúca IT by sa asi nahradila ľahko, za Igora by kladne mohol nastúpiť aj ten vymyslený Herák (ale lepší by bol Hegér, alebo Grendel), a Sulík si náhradu nájde ľahko.

Môj tip je však to, že to nejako zázrakom uplácajú a IM ostane, ako aj Sulík a Remišová - vymyslia si nejaký príbeh, ako sa pomerili a že je to zodpovedne pre krajinu, a že politika je umenie nemožného, a že len hlupák nemení názor.

Potom už len doriešia čo urobiť s Posledným Križiakom, ktorý si zmätene teraz vypratáva stôl na ministerstve , kto nastúpi na jeho miesto - čo bude dosť sranda, keďže Boris ma v strane len rodinu Pčolinských a svoje ehm... partnerky.

No a na záver kľúčová otázka? Čo na to jednotka kandidátky OLANO Šofranko? :-)